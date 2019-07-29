На Полтавщині вчителі добираються на роботу автостопом: у чому справа

У Варварівській школі (Полтавська область) відкрили 10 вакансій, проте охочих вчителів немає. По всьому Карлівському районі погані дороги, тому відсутнє транспортне сполучення з селом.

Як розповідає Лідія Щербина, директор Варварівського навчально-виховного комплексу, автобус Полтава-Білухівка, який проходив через населений пункт, вже пів року не курсує. Перевізники відмовляються виходити на рейси через погані дороги, пише Gazeta.ua.

"Раніше працівники могли приїздити на роботу автобусом із Карлівки. Одна наша вчителька там живе. Коли закінчуються уроки, виходить на Халтуринський поворот і автостопом їде в місто. А молодь відмовляється у нас працювати. Бо знає, що добратися на роботу неможливо", – розповіла Щербина.

У навчальному закладі шукають вчителя російської мови й зарубіжної літератури. Ставка – 18 годин, навіть більше. Не вистачає вчителя фізики та інформатики. На неповну ставку є вакансія викладачів математики й англійської мови. На сайті закладу пише, що також шукають вчителя української мови та літератури, музичного мистецтва, педагога-організатора, завідувача бібліотеки й практичного психолога.

Люди питають за вакансії, проте, коли дізнаються, що дібратись до школи автобусом не можна, одразу відмовляються.

"Таксисти просять від 200 до 300 гривень за дорогу із села до Карлівки, і навпаки. Вчитель, на жаль, стільки не заробляє", – додала директор школи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Херсонщині влада виступила проти директора школи.

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