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На Полтавщині під час перерви в школі померла дівчинка

1.7т
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В одній зі шкіл Кременчуцького району Полтавської області під час перерви, у присутності медиків, померла 14-річна дівчинка.

Учениця 8-го класу мала проблеми з серцем. Проте наразі не відома причина смерті школярки. Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на ГУ НП в Полтавській області.

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Як повідомляється, дівчинці стало погано, їй викликали швидку, але медики не змогли врятувати життя дитини.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією статті 115 Кримінального кодексу України для проведення слідчих дій та встановлення всіх обставин трагедії.

На Полтавщині під час перерви в школі померла дівчинка

На Полтавщині під час перерви в школі померла дівчинка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму під час уроку помер школяр через проблеми з серцем.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна
Теги
школа померла дитина
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Нужно протолкнуть петицию про обязательное наличие дефибриллятора в школах.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
соболезнование родителям...
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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