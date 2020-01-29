На Полтавщині директор школи роками привласнював зарплату вчителів

На Полтавщині директор прийняв на роботу двох вчителів, які жодного разу не з'явилися в школі, і п'ять років отримував замість них зарплату.

Таким чином очільник навчального закладу в Пирятинському районі привласнив 100 тисяч гривень, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на обласну прокуратуру.

До суду вже направлено обвинувальний акт стосовно директора, якого підозрюють у привласненні коштів і махінаціях з документами.

Так, упродовж 2012-2017 років директор щомісяця вносив неправдиві дані до табелів обліку робочого часу, які подавав у відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської райдержадміністрації для нарахування зарплати.

"Чоловік обвинувачується за другою частиною статті 191 (привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем); третьою частиною статті 191 (привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно); та першою частиною статті 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) КК України", – йдеться в повідомленні.

На Полтавщині директор школи привласнював зарплату вчителів procherk.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, миколаївські чиновники цинічно нажилися на школярах і вкрали 15 млн гривень.

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