На Одещині студент повісився в гуртожитку через нерозділене кохання

В Ізмаїлі (Одеська область) в гуртожитку повісився 20-річний студент 3-го курсу державного гуманітарного університету через невдалі стосунки з дівчиною.

Інформацію підтвердили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області, пише Українська Служба Інформації.

Повішеного хлопця виявили в його кімнаті. Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з позначкою "Самогубство".

В даний момент основною причиною самогубства студента вважаються невдалі стосунки з дівчиною.

При цьому знайомі загиблого вимагають офіційного коментаря від адміністрації вишу з приводу того, що сталося.

На Одещині повісився студент через нерозділене кохання

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві школяр скоїв самогубство через уроки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!