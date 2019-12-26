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На Одещині студент повісився в гуртожитку через нерозділене кохання

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В Ізмаїлі (Одеська область) в гуртожитку повісився 20-річний студент 3-го курсу державного гуманітарного університету через невдалі стосунки з дівчиною.

Інформацію підтвердили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області, пише Українська Служба Інформації.

Повішеного хлопця виявили в його кімнаті. Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з позначкою "Самогубство".

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В даний момент основною причиною самогубства студента вважаються невдалі стосунки з дівчиною.

При цьому знайомі загиблого вимагають офіційного коментаря від адміністрації вишу з приводу того, що сталося.

На Одещині повісився студент через нерозділене кохання

На Одещині повісився студент через нерозділене кохання

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві школяр скоїв самогубство через уроки.

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Автор
Оксана Воля
Місце
Україна Одеса
Теги
самогубство новини Одеси університет поліція
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