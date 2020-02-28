На Одещині 12-річна дівчинка жорстоко познущалася над школяркою і записала відео

В Одеській області 12-річна школярка жорстоко побила свою ровесницю, а троє подруг кривдниці знімали все на відео, яке поширили у соцмережі.

В результаті потерпіла Дарина опинилася у лікарні із струсом мозку, забиттями і саднами. А її батьки звернулися до поліції, яка порушила кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами побитої дівчинки, зі своєю кривдницею вона була ледь знайома, адже вони навчаються в різних школах. Водночас педагоги нападниці відгукуються про неї тільки позитивно, мовляв, добре вчиться, займається спортом і з усіма дружить. Щоправда зізнаються, що учениця має дуже запальний характер, й одразу після побиття прибігла до класної керівниці, зізнавшись у скоєному.

На Одещині 12-річна школярка жорстоко побила ровесницю ТСН

В обох школах запевнили, що намагаються розібратися у причинах конфлікту. В самій бійці брали участь дві дівчини, інші дві – однокласниця Дарини і подруга. Дорослі запевняють, що саме остання налаштувала кривдницю проти її жертви, а тапер вона ще й цькує потерпілу в соцмережах.

Ученицю ж, яка затіяла бійку, в школі попросили перевести до іншого навчальному закладі, оскільки в неї це не перший скандал.

На Одещині 12-річна школярка жорстоко побила ровесницю ТСН

"З дівчинкою проводилася робота неодноразово. З мамою ми вже зустрічалися з приводу того, що в неї є такі погані характеристики. Їм не місце в школі й узагалі в суспільстві", – заявила директорка Великодолинської ЗОШ №2 Валентина Чебанова.

І хоча кривдниця вже приходила просити вибачення, мама Дарини їх не прийняла. Каже, що не вірить у таке "щире" каяття, й вимагає публічних вибачень у соцмережі.

На Одещині 12-річна школярка жорстоко побила ровесницю ТСН

За словами жінки, у її доньки діагностували струс мозку, тепер вона лікується вдома під наглядом невролога. Після побиття у Даринки також з'явився постійний головний біль, вона не може спати.

"На неї чекає робота із психологом. Основне завдання – повернути дівчину до школи так, щоб вона почувалася комфортно і не відчувала цькувань чи образ із боку класного колективу", – зауважила директорка Валентина Чебанова.

На Одещині 12-річна школярка жорстоко побила ровесницю ТСН

Однак сама дівчинка про повернення до школи й думати боїться. Правоохоронці розслідують справу як побиття, та ймовірно, що через цькування в мережі її перекваліфікують на булінг. І тоді покарання понесуть усі причетні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бердичівський міськрайонний суд відправив під домашній арешт двох 14-річних школярок, які побили через хлопця свою ровесницю в селі Хажин Житомирської області.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!