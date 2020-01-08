У Москві (Росія) 28-річний водій "Яндекс.Таксі" жорстоко побив 14-річного школяра на очах у матері.

Інцидент трапився ввечері 6 січня. У ході конфлікту водій кілька разів ударив школяра в живіт і в обличчя, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на РЕН ТВ.

"У поліцію із заявою звернулася 38-річна жінка, яка заявила, що її 14-річного сина побив таксист. На даний момент підозрюваний у побитті малолітнього таксист затриманий. Про причини конфлікту не повідомляється", – йдеться в повідомленні.

Водія затримали і доставили в поліцейську дільницю. Він виявився громадянином Киргизстану. Як повідомили в пресслужбі столичної поліції, за фактом події проводиться перевірка.

На очах у матері: у Росії таксист жорстоко побив школяра 12 канал

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