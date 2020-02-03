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На Миколаївщині вихователька заклеювала дітям рот скотчем: її покарали

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Виховательку дитсадка "Гвоздичка" міста Первомайська Миколаївської області, яка заклеювала дітям рот скотчем, засудили до одного року позбавлення волі, проте одразу ж звільнили від відбування покарання.

Інцидент стався у вересні 2019 року. Один з вихованців дитсадка розповів, що напередодні вихователька заклеювала йому рот скотчем, щоб він не розмовляв в групі. Потім вона різко зірвала скотч, заподіявши дитині біль, пишуть "Факти".

"Як з'ясувалося, подібний метод виховання педагогиня в цей же день застосувала ще до п'ятьої дітей. Серед них була і п'ятирічна дівчинка, яка зробила дорослій тітці зауваження, що так чинити не можна. За що їй і заклеїли рот", – йдеться в повідомленні.

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Після того, як діти все розповіли дорослим, 30-річну виховательку звільнили з дитсадка. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею КК України "Побої і мордування".

Нещодавно під час засідання суду жінка визнала свою провину і розкаялася. Суд засудив її до одного року позбавлення волі і одразу ж звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

На Миколаївщині вихователька заклеювала дітям рот скотчем: її покарали

На Миколаївщині вихователька заклеювала дітям рот скотчем: її покарали

РБК-Украина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Львівщині покарали матір за шкільні прогули доньки.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Місце
Україна Миколаїв
Теги
дитина дитячий садок
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