На Миколаївщині школяр піде під суд за булінг вчительки: що він зробив

В Очакові на Миколаївщині учень школи №4 постане перед судом за те, що він під час уроків висловлювався нецензурною лайкою на адресу вчителя.

Як пише пресслужба Очаківського міськрайонного суду, таким чином 22 січня 2020 року неповнолітній вчинив психологічне насильство по відношення до педагогині, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Школяра судять за ч.1 ст.173-4 КУпАП (булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу)", – йдеться в повідомленні суду.

Так, йдеться про притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітнього. Слід зазначити, що розгляд справи відкладено на 11 березня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мати учня поскаржилась на булінг в школі Івано-Франківська.

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