На межі виснаження: як вчителі згорають на роботі

До проєкту Pro.Школу щодня надходять питання від учителів. Їх турбує мобінг, атестація, безвідповідальність батьків, конфлікти в школі, незрозумілі зміни. І чергове опитування показало, що 53% педагогів відчувають постійну втому на роботі. Які ж проблеми не дають вчителям спокійно виконувати своє призначення?

Учитися, аби вчити

"У моєму класі є хлопчик з неконтрольованою агресією. Я намагаюся з ним говорити, зайвий раз спитати, як він себе почуває. Але мені дійсно важко знайти з ним спільну мову, від його бійок страждають інші учні, він може ламати обладнання, псувати чужі речі, а батьки лише механічно відшкодовують усе. Я би дуже хотіла якихось порад психолога, що робити з такою дитиною?" Марія, класний керівник спеціалізованої школи

"Я викладаю англійську, а ще працюю вчителем-дефектологом, бо у нас є дітки з особливими потребами. Але адміністрація відверто жартує з моїх пропозицій придбати обладнання для уроків з такими дітьми, мотивує це тим, що це не першочергова потреба. Мені доводиться постійно витрачати свої кошти на якісь програми, інтерактивні підручники, інколи просто опускаються руки через те, що здається – це потрібно лише мені" Ірина, учитель початкової школи.

Якщо вам видається, що вчителів турбує лише питання зарплати, ви будете розчаровані. Бо опитування виявило ті психологічні проблеми, з якими щодня стикається педагог на роботі. Саме ця рутина викликає постійний стрес, пошуки відповідей на питання: а що мені з цим робити? Окрім навантаження уроками, перевірками робіт, звітами та іншими обов’язками, учитель постійно опиняється в зоні конфліктів.

Як бути з дитячою агресією? Як припиняти бійки та правильно заспокоювати дітей? Та що там – 79% учителі хотіли би отримати якусь професійну інформацію про пубертатний період та знати, як поводитися з підлітками в межових ситуаціях. На питання: "Що би ви зробили, якщо побачили б поцілунок учнів?" кожен 6-й відповів, що відвів би дітей до директора.

Про що це говорить? Що вчителям потрібна підтримка спеціалістів – їм варто пройти навчання, або хоча б мати змогу відвідати/прослухати воркшопи, лекції з гострих психологічних тем про статеве дозрівання, булінг, дитячу агресію. Хоча б заради того, аби не нашкодити своїми діями тим же дітям.

Юлія Бровінська - вчителі згорають на роботі Всеосвіта

Як допомогти вчителю

Чи звертаються самі вчителі за допомогою? На жаль, ні. Більшість навіть не уявляє, як стабілізувати свій психологічний стан – лише 17% педагогів займаються певними практиками, втішаються хобі або вміють відпочити від роботи. Насправді, це сумна статистика, бо кожен 3-й учитель живе на межі виснаження. Це і висока відповідальність на роботі, і умови праці, і низька платня, і величезний стаж роботи та загальна втома. При цьому говорити публічно про свій стан у нас не прийнято.

Як показало опитування, учителі не говорять про свої проблеми ані адміністрації, ані колегам, ані навіть близьким. Усе списується на "специфіку роботи". Бачили очі, що купували, як то кажуть – таку позицію займає кожен третій педагог і вірить в те, що всі проблеми в класі та школі мусить вирішувати самотужки. Але це не так. Є питання, які самотужки не вирішити – такі, як булінг, мобінг, відверті погрози, публічні приниження. Навіть якщо відійти від психологічних проблем та поглянути на матеріальні. Чи має вчитель терпіти, якщо йому відмовляють у позачерговій атестації або не дозволяють залишити посаду класного керівника?

У школах варто запровадити тренінги для вчителів хоча би раз не семестр, які не будуть примусовими та формальними. А зможуть допомогти зростати у своїй професії – це і психологічні підказки, і розмови про пубертат, і правила статевого виховання, методики виходу з конфліктів тощо. Це не якась особлива освіта, яка є забаганкою, це та робота, яку вже виконують учителі, але досі не знають, як саме.

"Я досі не розумію, як правильно поводитися, якщо колеги на моїх очах відверто соромлять дітей. Мені хочеться захистити учнів, але я не знаю, як це зробити, щоб не накликати на себе гніву адміністрації. Це дійсно страх, але повірте, він є в багатьох із нас" – це анонімне зізнання зайвий раз доводить, що вчителям теж потрібні учителі та підтримка. Минулого разу ми говорили, що таке дитяча агресія та як учителю з нею впоратися. Педагог завжди на полі бою – саме тому працює безкоштовна онлайн консультація Pro.Школу. Якщо у вас є питання, пишіть нам.

Вигорання у вчителів Galnet

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!