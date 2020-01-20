"На майбутнє недостатньо": Новосад натякнула на відставку через низьку зарплату

Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що їй не вистачає зарплати, щоб думати про майбутнє та створення сім'ї, тому натякнула на можливу відставку.

Як розповіла вона в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, після завершення роботи в міністерстві вона не матиме заощаджень, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Наразі моя зарплата на руки в середньому становить 36 тисяч грн, це на 10 тисяч грн менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, то безперечно цього не вистачить", – повідомила Новосад.

Проте, згідно з даними, які оприлюднив Кабінет міністрів, у грудні 2019 року Новосад отримала 111 тисяч гривень. Отже, її зарплата збільшилася майже вчетверо.

"В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплату, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено приймати", – заявила міністерка.

Новосад не влаштовує її зарплата Today.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад розповіла, що держава платитиме за репетиторів у школі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал