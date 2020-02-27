У Пустомитах на Львівщині 13-річний школяр Максим Василишин героїчно врятував собаку, який застряг у закинутій теплотрасі.

Як йдеться в сюжеті "Надзвичайні новини" на ICTV, підліток йшов зі школи і почув, як жінка благає про допомогу. Він з друзями побіг до неї і виявилося, що її пес застряг в теплотрасі, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Півтора години хлопчик пробирався лабіринтами з труб завдовжки 20 метрів. Він поділився, що найважче було дихати і змусити пса послухати його команди

"Повітря було дуже мало. Тільки через одну маленьку шпарину я міг дихати. Вже переживав, що можу там задихнутися", – розповів Максим.

Місце, де застряг собака Скріншот відео

За словами однокласників, це вже не перша врятована ним тварина. А вчителі неоднозначно відреагували на вчинок школяра. Одні віднеслися позитивно, а інші наголосили, що рішення було необдумане і краще було когось покликати на допомогу.

Сам Максим зрозумів, які могли бути наслідки такого відчайдушного рішення. Тому наступного разу буде кликати на допомогу професійних рятувальників.

На Львівщині школяр героїчно врятував собаку, який застряг в теплотрасі varta1.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Тулі (Росія) 14-річний школяр отримав удар струмом, коли намагався дістати кошеня, яке застрягло в трансформаторній будці.

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