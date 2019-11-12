На Львівщині раптово закрили школи: названа причина

Школи Нового Роздолу (Львівська область) 11 листопада закрили на вимушені канікули через зрив опалювального сезону.

Кінцевої дати, коли школярі повернуться на навчання, поки немає. Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський запевнив, що за кілька тижнів у місті повинно з’явитися тепло, пише OBOZREVATEL з посиланням на Zaxid.Net.

Схожа ситуація трапилася і в Новояворівську, що на Львівщині. Температура в приміщеннях шкіл опустилася нижче 10 градусів. У дитячих садках приміщення обігрівають електричними камінами. Через загрозу зриву опалювального сезону в області оголосили надзвичайну ситуацію.

Мама трьох дітей, жителька Нового Роздолу Леся Туряб розповіла, що найменшого сина немає з ким залишати. Тому одягає дитину в дитсадок, як на вулицю.

"Дитина, як капустина: гольф, маєчка, футболка, кофтина і светрик грубий", – додала Туряб.

На Львівщині раптово закрили школи ВЛАСНО.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, у яких областях України ще немає тепла.

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