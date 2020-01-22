На Львівщині Червоноградський міський суд оштрафував жінку на 1700 грн, тому що її 16-річна дочка прогуляла більше третини уроків в школі без поважної причини.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Ірина перейшла в нову школу в вересні 2019 року. Останній раз на заняттях її бачили 24 грудня: вона побула на двох уроках і пішла, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Виконуюча обов'язки директора школи Олена Остапик неодноразово повідомляла в поліцію і відділ з питань захисту дітей, що дівчинка не з'являється на уроках. Після перевірки правоохоронцями сім'ї прогульниці справу передали до суду.

Суддя-спікер Андрій Жураківський розповів, що жінка визнала свою провину. Це вже другий штраф, який мати отримує через прогули дочки.

На Львівщині покарали матір за шкільні прогули доньки 06237.com.ua

"Як можна дитину виправити? Бити – не можна, толкувати їй – не доходить, розмовляти – не доходить. Вона під впливом своїх друзів. Так само її друзі мене й пообкрадали", – розповіла мати.

Зараз Ірина переїхала жити до хлопця, повертатися додому не бажає через конфлікти в родині. А мати має намір перевести її у вечірню школу або на екстернат, щоб не платити штрафи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, які штрафи чекають на батьків за прогули школярів.

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