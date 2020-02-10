На Луганщині влаштували дитячий турнір на честь вбивці й рекетира: виник скандал

У Сєвєродонецьку (Луганська область) обласна федерація боксу вирішила влаштувати дитячий турнір на честь відомого вбивці і рекетира Віктора Химченка, якого більше знають як Химу.

Як написала користувач Валерія Ковальчук на Facebook-сторінці, захід запланований на 15 лютого, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Вітя, який за сумісництвом був наглядачем і організатором ОЗГ (організована злочинна група), свого часу організував так званий "спортклуб", щоб поповнювати свою банду молодими бійцям", – розповіла Ковальчук.

На її думку, це неприпустимо, щоб діти наслідували вбивцю і рекетира. Проте деякі користувачі наголошували, що Химченко був хорошою людиною, допомагав потребуючим і зупиняв розповсюдження наркотиків.

Віктор Химченко Facebook Valeriia Kovalchuk

"Як тренер, Віктор Іванович вніс великий вклад в розвиток боксу в нашому місті, його секції були безкоштовні", "Бандит, не бандит, але в місті був порядок. Справедливий був хлопець, люди до нього за допомогою зверталися", "Всі ці секції боксу тренують бандитів і найманців майбутніх. Необхідно заборонити і відкривати тільки з творчих напрямків", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Хима займався боксом і заснував спортивний клуб "Спрут" у Сєвєродонецьку. Також він очолював одну з трьох кримінальних банд міста. Його вбили в 2002 році біля підʼїзду власного будинку.

Дитячий турнір Facebook Valeriia Kovalchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у "ДНР" ректор вишу найняв кілера для керівництва "Міносвіти".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал