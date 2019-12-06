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На Кіровоградщині гучний скандал у школах: батьки забрали дітей додому. Відео

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У Світловодську на Кіровоградщині батьки не пустили дітей до шкіл, бо у восьми з десяти навчальних закладів не дотримуються температурного режиму.

У міськвиконкомі повідомили, що напередодні намагалися відновити заняття у школах хоча б для учнів випускних класів, але не вдалося, йдеться у сюжеті ТСН (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Завдяки електронагрівачам за день температуру в класах вдавалося підняти максимум до 16 градусів. Учні сиділи на уроках у верхньому одязі. Проте батьки, обурені такими діями, відмовилися відпускати дітей до школи.

Скандал у школах Кіровоградщини: батьки забрали дітей додому

Скандал у школах Кіровоградщини: батьки забрали дітей додому

ТСН

Міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації рекомендував управлінню освіти скасувати наказ про поновлення навчання. А тепловики повідомили, що так швидко нагріти приміщення, де тривалий час не було опалення, не вдасться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії напівголого школяра змусили чистити дах від снігу.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Кропивницький
Теги
скандал в школе конфлікт в школі тепло
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Petrov Valery
Petrov Valery
Расслабьтесь. Нет никаких поводов для беспокойства. Ведь в Роcсии ещё хуже. Там гoлых шoльниц заставляют чистить крыши! А в Сомaли вaпще дети едят учителей!
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Petrov Valery
Petrov Valery
Расслабьтесь. Нет никаких поводов для беспокойства. Ведь в России ещё хуже. Там голых школьниц заставляют чистить крыши! А в Сомали вапще дети едят учителей!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
#Прикрути...
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