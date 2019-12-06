На Кіровоградщині гучний скандал у школах: батьки забрали дітей додому. Відео

У Світловодську на Кіровоградщині батьки не пустили дітей до шкіл, бо у восьми з десяти навчальних закладів не дотримуються температурного режиму.

У міськвиконкомі повідомили, що напередодні намагалися відновити заняття у школах хоча б для учнів випускних класів, але не вдалося, йдеться у сюжеті ТСН (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Завдяки електронагрівачам за день температуру в класах вдавалося підняти максимум до 16 градусів. Учні сиділи на уроках у верхньому одязі. Проте батьки, обурені такими діями, відмовилися відпускати дітей до школи.

Скандал у школах Кіровоградщини: батьки забрали дітей додому ТСН

Міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації рекомендував управлінню освіти скасувати наказ про поновлення навчання. А тепловики повідомили, що так швидко нагріти приміщення, де тривалий час не було опалення, не вдасться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії напівголого школяра змусили чистити дах від снігу.

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