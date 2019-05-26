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На iForum-2019 назвали найбільш затребувані професії майбутнього

1.2тЧитати матеріал російською

23 травня в Міжнародному виставковому центрі Києва відбулася найбільша IT-конференція України - iForum-2019. Івент проходить одинадцять років поспіль, в цьому році його відвідали близько 13 тисяч гостей.

На конференції було представлено новий потік "Майбутнє": про майбутнє в технологіях, бізнесі, освіті та суспільстві. Про професії майбутнього і прогнози для ринку праці на найближчі 10-15 років розповідав співзасновник і CEO робочих просторів Creative Quarter Ілля Кенігштейн.

За його словами, "роботи перемагають" і дуже скоро витіснять людей з багатьох професій. Нам доведеться проявляти все більше пристрасті і гнучкості, щоб бути конкурентоспроможними. А основними навичками, необхідними для успішного працевлаштування, стануть креативність, вміння працювати в команді і вести переговори, критичне мислення, емоційний інтелект і когнітивна еластичність.

Що стосується професій, то найбільш затребуваними в майбутньому, як вважає Ілля, будуть:

  • кліматологи і екологи

  • фермери-агропоніки

  • біофармакологи

  • IT-медики та IT-генетики

  • молекулярні дієтологи

  • оператори безпілотників

  • проектувальники роботів

  • тайм-менеджери

  • міські кібераналітики

  • архітектори живих систем

  • архітектори коду (ІТ-шники)

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