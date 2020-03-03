Студенту одного з навчальних закладів міста Нова Каховка (Херсонська область), який систематично цькував свого викладача, суд призначив покарання у виді 20 годин громадських робіт.

Відповідну постанову ухвалив Новокаховський міський суд Херсонської області, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу відомства.

Як було встановлено, хлопець тривалий час вчиняв булінг із застосуванням соцмережі відносно майстра виробничого навчання. Таким чином правопорушник скоїв психологічне насильство.

На Херсонщині суд покарав студента за цькування викладача lyuboml.rayon.in.ua

"У відповідності до частини другої статті 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених, у тому числі, статтею 173-4 Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах", – йдеться в повідомленні суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялось, що на Миколаївщині школяр піде під суд за булінг вчительки.

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