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На Херсонщині школярка намагалася скоїти суїцид через батьків

1.8т
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У Каховському районі Херсонської області після конфлікту з батьками 14-річна школярка вистрибнула з вікна квартири.

Зазначається, що квартира розташована на другому поверсі, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на видання "Кримінал".

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Внаслідок падіння дівчинка отримала серйозні ушкодження й була госпіталізована до районної лікарні. У неї діагностована травма поперекового відділу хребта.

На місці події працювали екіпаж швидкої допомоги та слідчо-оперативна група. З'ясовуються обставини і причини події.

На Херсонщині школярка намагалася скоїти суїцид через батьків

На Херсонщині школярка намагалася скоїти суїцид через батьків

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсоні 15-річна школярка влаштувала онлайн-самогубство.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Місце
Україна Херсон
Теги
самогубство кримінал
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