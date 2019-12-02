На Херсонщині школярка намагалася скоїти суїцид через батьків

У Каховському районі Херсонської області після конфлікту з батьками 14-річна школярка вистрибнула з вікна квартири.

Зазначається, що квартира розташована на другому поверсі, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на видання "Кримінал".

Внаслідок падіння дівчинка отримала серйозні ушкодження й була госпіталізована до районної лікарні. У неї діагностована травма поперекового відділу хребта.

На місці події працювали екіпаж швидкої допомоги та слідчо-оперативна група. З'ясовуються обставини і причини події.

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