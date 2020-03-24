В Ізюмі Харківської області вчителів і вихователів дитсадків змусили вийти в рейди на вулиці міста, щоб стежити за школярами та студентами, які не дотримуються карантину.

Таке завдання для педагогів дали в Ізюмській міськраді. Місцева влада пояснила, що багато школярів не хочуть вчитися дистанційно і гуляють по вулицях. Також в місто повернулося багато студентів, пише KHARKIV Today.

Так, кожен навчальний заклад встановив графік чергувань педагогів. В одній групі – по три людини. Вчителів старше 50 років від чергувань звільнили, бо вони знаходяться в групі ризику зараження коронавірусом.

На Харківщині вчителів відправили у "шкільний патруль" на час карантину

Вперше вчителі вийшли на рейд 23 березня. За день вони провели 57 бесід з перехожими учнями, а також написали їх батькам.

"Це не патруль, тому що таке слово насторожує ізюмчан. Тому ми говоримо – вчительські рейди. Їх головна робота – роз'яснювальна, спілкуватися з дітьми, пояснювати їм, що карантин – це не канікули", – розповів заступник міського голови Ізюму Володимир Мацокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові вчителів змусили працювати кур'єрами під час канікул.

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