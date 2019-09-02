На Харківщині вчителі перекривали дорогу: що трапилося

У неділю, 1 вересня, у Первомайському Харківської області вчителі перекривали вулицю Харківську. Так вони влаштували мітинг проти переселення двох шкіл.

Рішення про закриття першої та четвертої школи ухвалено 25 червня на сесії міськради. Як розповів директор ЗОШ №4 Віктор Гатілов, мер міста Микола Бакшеєв переконав депутатів, що наявних у Первомайському семи загальноосвітніх шкіл занадто багато для 3,5 тисячі учнів, пише Укрінформ.

"Вчителі, а також представники громадських організацій – всього до ста осіб – перекрили вулицю Харківську. Мета акції – привернути увагу до переселення шкіл №1 та №4 у приміщення діючих шкіл №5 та №7 нібито в рамках оптимізації освітнього процесу в малих школах. Однак тільки в нашій школі з 1 по 11 клас навчається понад 400 учнів", – повідомив Гатілов.

Гатілов також подав позов про скасування рішення сесії до Харківського окружного адміністративного судк. Тож рішення сесії про переселення шкіл призупинено на період розгляду справи.

"Засідання суду призначене на 11 вересня. Сподіваємося, що проблема буде вирішена, до того ж, що виділені для нас приміщення школи №7 занадто малі за розміром, а в нашій колишній школі вже відключили воду", – зазначив директор ЗОШ №4.

Протест вчителів Укрінформ

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