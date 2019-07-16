Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

На Харківщині школярі регулярно прогулювали уроки: суд покарав батьків

821 Читати матеріал російською

Скадовський районний суд Херсонської області зобов'язав батьків сплатити 1700 грн штрафу за те, що їхні неповнолітні діти, школярі Красненської ЗОШ, без поважної причини пропускали уроки.

Так, учні впродовж ІІ семестру 2018-2019 навчального року пропустили 43 навчальні дні – 297 годин. За це батьків притягнуто до адміністративної відповідальності, пише пресслужба суду.

Новини
Ціна питання – 850 грн: справа про булінг у школі Одеси отримала несподіване продовження

"Цим батьки вчинили адміністративне правопорушення передбачене частиною другою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (повторне ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей)", – йдеться в повідомленні.

За постановами суду їм доведеться сплатити на користь держави 1700 грн штрафу та 384,20 грн судового збору.

Прогули дітей

Прогули дітей

Конкурент

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчителів покарали за те, що змусили дітей білити стелі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Місце
Україна Харків
Теги
школа діти штрафы
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані