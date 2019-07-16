На Харківщині школярі регулярно прогулювали уроки: суд покарав батьків

Скадовський районний суд Херсонської області зобов'язав батьків сплатити 1700 грн штрафу за те, що їхні неповнолітні діти, школярі Красненської ЗОШ, без поважної причини пропускали уроки.

Так, учні впродовж ІІ семестру 2018-2019 навчального року пропустили 43 навчальні дні – 297 годин. За це батьків притягнуто до адміністративної відповідальності, пише пресслужба суду.

"Цим батьки вчинили адміністративне правопорушення передбачене частиною другою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (повторне ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей)", – йдеться в повідомленні.

За постановами суду їм доведеться сплатити на користь держави 1700 грн штрафу та 384,20 грн судового збору.

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