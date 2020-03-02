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На Дніпропетровщині в дитсадку встановили три унітази, але одну перегородку

2.9т
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У Нікополі Дніпропетровської області в дитсадку "Золотий півник" встановили три унітази з одною перегородкою.

Такий ремонт зробили в групі інклюзивного навчання за кошти місцевого бюджету, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу Нікопольської міськради (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Також унітази ніяк не відгороджені від умивальників і вхідних дверей, що теж буде створювати дискомфорт для дітей.

"За кошти місцевого бюджету, а це майже 165 тисяч гривень, тут розширили вхід у туалетну кімнату, підлогу уклали новою плиткою, а стіни – кахлем, зробили навісну стелю. Тут встановили нове сантехнічне обладнання, в тому числі електричний бойлер для підігріву води", – йдеться в повідомленні.

Вбиральня в дитсадку "Золотий півник"

Вбиральня в дитсадку "Золотий півник"

Пресслужба Нікопольської міської ради

Вбиральня в дитсадку "Золотий півник"

Вбиральня в дитсадку "Золотий півник"

Пресслужба Нікопольської міської ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Міасського міського округу (Росія) Григорій Тонких похвалився встановленими унітазами без перегородок в школі селища Північні Печі (Челябінська область).

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Місце
Україна Дніпро
Теги
Нікополь дитячий садок
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Вторую перегородку Путин украл, однозначно!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Бойлер для нагрева воды?? У вас никогда, даже в саликпх, не будет центрального горячего водоснабжения)) детей жалко
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Мэр приезжал на торжественное открытие с перерезанием ленточки?
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