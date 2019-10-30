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На Дніпропетровщині школярі почали заробляти на відходах. Відео

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Школярі з селища Слобожанське Дніпропетровської області почали заробляти на зборі відходів.

Все почалось з екологічної ініціативи одного з учнів. Хлопець хотів, щоб усі жителі селища сортували сміття, йдеться в сюжеті "Сьогодні" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Спочатку вчителі та учні хотіли просто піклуватися про навколишнє середовище, а потім зрозуміли – мотлох може бути прибутковим.

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"Вчителі ходять по класах, ми ходимо, просимо принести дітей пляшки, пакети. У певних класах стоять паперові контейнери, куди можна кинути папір, скло, залізо", – розповів учень школи Дмитро Санжаковський.

На смітті вже заробили понад 30 тисяч гривень. За ці гроші придбали форму для шкільного еко-гуртка. Зараз озеленюють двір школи.

"Ми будемо заробляти гроші і оранжерею цю наповнювати, щоб у нас була ще одна візитівка нашої школи", – прокоментувала директор школи Світлана Голендяєва.

На Дніпропетровщині школярі почали заробляти на відходах

На Дніпропетровщині школярі почали заробляти на відходах

Скріншот відео

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Теми
школа цікаво школярам
Місце
Україна Дніпро
Тег
школа
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