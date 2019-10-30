На Дніпропетровщині школярі почали заробляти на відходах. Відео

Школярі з селища Слобожанське Дніпропетровської області почали заробляти на зборі відходів.
Все почалось з екологічної ініціативи одного з учнів. Хлопець хотів, щоб усі жителі селища сортували сміття, йдеться в сюжеті "Сьогодні" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
Спочатку вчителі та учні хотіли просто піклуватися про навколишнє середовище, а потім зрозуміли – мотлох може бути прибутковим.
"Вчителі ходять по класах, ми ходимо, просимо принести дітей пляшки, пакети. У певних класах стоять паперові контейнери, куди можна кинути папір, скло, залізо", – розповів учень школи Дмитро Санжаковський.
На смітті вже заробили понад 30 тисяч гривень. За ці гроші придбали форму для шкільного еко-гуртка. Зараз озеленюють двір школи.
"Ми будемо заробляти гроші і оранжерею цю наповнювати, щоб у нас була ще одна візитівка нашої школи", – прокоментувала директор школи Світлана Голендяєва.
На Дніпропетровщині школярі почали заробляти на відходах
Скріншот відео
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