На Дніпропетровщині школяр захопився відеогрою і застряг в батареї. Відео

У Дніпропетровській області 12-річний школяр захопився грою на комп'ютері та застряг в батареї.

Як йдеться в сюжеті ТСН, хлопчик просунув ногу між секціями чавунного радіатора під столом, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Батьки змастили кінцівку олією, проте витягти малого самотужки не змогли. Тому дорослі викликали рятувальників, які за допомогою інструментів вивільнили школяра.

Рятувальники визволяли хлопчика, нога якого застрягла в батареї Скріншот відео

Хлопчика оглянули медики. Як стало відомо, малий відбувся тільки переляком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психологи розповіли, як відеоігри впливають на дитину.

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