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На черзі кримськотатарська: українську мову з Криму остаточно витіснили

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Глава "Кримськотатарського ресурсного центру" Ескендер Барієв заявив, що в анексованому Росією Криму перестали вивчати у школах українську мову.

Про це він розповів в ефірі радіо "Крим.Реаліі". За його словами, офіційно на півострові зареєстрована тільки одна школа з вивчення української мови – у Феодосії, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Єдина школа, де вивчається українська мова, працює в Феодосії. Але за даними місцевих жителів і це неправда. Мова там не вивчається", – сказав Барієв.

Також він наголосив на тому, що у 2019 році тривали спроби закриття кримськотатарських шкіл. За офіційними даними змінився статус 16 з них: сім навчальних закладів залишилися зі статусом кримськотатарської мови, п'ять шкіл перевели на двомовну освіту, чотири – стали загальноосвітніми.

Українську мову з Криму остаточно витіснили

Українську мову з Криму остаточно витіснили

ukrinform.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців опитали, чи згідні вони з поверненням російської мови у виші.

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Автор
Оксана Воля
Тема
школа
Теги
Новини Криму школа українська мова Крим
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