На Чернігівщині потужна пожежа вщент знищила школу. Фото НП

У селі Пальчики Чернігівської області згоріла школа. Ймовірною причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючого котла.

Вогонь помітили місцеві жителі, які викликали вогнеборців. Пожежа тривала майже 6 годин, повідомили в Управлінні ДСНС України у Чернігівській області (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежа в школі в селі Пальчики Бахмацького району Facebook Управління ДСНС України у Чернігівській області

"Пожежу о 03:20 локалізували та о 06:25 остаточно ліквідували. Загалом на гасіння залучалося понад 25 вогнеборців та 7 одиниць спеціальної техніки. Вогнем знищено покрівлю і перекриття на площі 400 кв.м, майно закладу", – йдеться в повідомленні.

На сайті інформаційної системи управління освітою повідомляється, що в школі працює 27 людей та навчається 32 дітей.

Пожежа в школі в селі Пальчики Бахмацького району Facebook Управління ДСНС України у Чернігівській області

Пожежа в школі в селі Пальчики Бахмацького району Facebook Управління ДСНС України у Чернігівській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Краснодарі (Росія) учень четвертого класу влаштував пожежу в місцевій школі №49.

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