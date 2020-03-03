На Чернігівщині потужна пожежа вщент знищила школу. Фото НП

У селі Пальчики Чернігівської області згоріла школа. Ймовірною причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючого котла.
Вогонь помітили місцеві жителі, які викликали вогнеборців. Пожежа тривала майже 6 годин, повідомили в Управлінні ДСНС України у Чернігівській області (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
Пожежа в школі в селі Пальчики Бахмацького району
Facebook Управління ДСНС України у Чернігівській області
"Пожежу о 03:20 локалізували та о 06:25 остаточно ліквідували. Загалом на гасіння залучалося понад 25 вогнеборців та 7 одиниць спеціальної техніки. Вогнем знищено покрівлю і перекриття на площі 400 кв.м, майно закладу", – йдеться в повідомленні.
На сайті інформаційної системи управління освітою повідомляється, що в школі працює 27 людей та навчається 32 дітей.
Пожежа в школі в селі Пальчики Бахмацького району
Facebook Управління ДСНС України у Чернігівській області
Пожежа в школі в селі Пальчики Бахмацького району
Facebook Управління ДСНС України у Чернігівській області
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Краснодарі (Росія) учень четвертого класу влаштував пожежу в місцевій школі №49.
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