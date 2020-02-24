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На Черкащині школярі побили однокласника на очах у вчителя

1.9т
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У школі в Городищі (Черкаська область) четверо семикласників побили учня з паралельного класу в присутності вчителя під час уроку трудового навчання.

Як розповіла мати потерпілого, 13-річний Артем зі струсом мозку потрапив у лікарню. Цькування над хлопцем триває вже другий рік, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Спочатку хлопці з паралельного класу Артема зачіпали словесно, потім спричинили бійку, через яку він отримав травми, наостанок знову почали ображати. Четверо хлопців вчепилися, як голодні гієни в шматок м’яса. Артем отримав удар дерев'яною щіткою по голові. У лікарні Городища поставили діагноз вдавлений перелом тім’яної кістки зліва та дали направлення на Черкаси", – розповіла мати Артема.

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За словами жінки, директорка школи 20 лютого провела засідання незалежної комісії, де було доведено, що потерпілий розповів правду. Однокласник Артема підтвердив його слова. Вчителя трудового навчання пообіцяли звільнити.

Батьки кривдників просили в матері потерпілого забрати заяву. Проте жінка не збирається це робити і вимагає оплатити лікування сина.

"Просили забрати заяву з поліції, але не заїкнулись про допомогу. Я мати-одиначка, виховую ще півторарічну дитину. На лікування Артема позичала 6 тисяч гривень, для мене це величезна сума, попереду реабілітація. Хочу, щоб усе це оплачували батьки цих хлопців", – додала жінка.

На Черкащині школярі побили однокласника на очах у вчителя

На Черкащині школярі побили однокласника на очах у вчителя

Тижневик "ЕХО

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Херсонщині батько школяра побив невинного вчителя.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Черкаси
Теги
скандал в школе конфлікт в школі побили підлітка школа
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