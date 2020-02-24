У школі в Городищі (Черкаська область) четверо семикласників побили учня з паралельного класу в присутності вчителя під час уроку трудового навчання.

Як розповіла мати потерпілого, 13-річний Артем зі струсом мозку потрапив у лікарню. Цькування над хлопцем триває вже другий рік, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Спочатку хлопці з паралельного класу Артема зачіпали словесно, потім спричинили бійку, через яку він отримав травми, наостанок знову почали ображати. Четверо хлопців вчепилися, як голодні гієни в шматок м’яса. Артем отримав удар дерев'яною щіткою по голові. У лікарні Городища поставили діагноз вдавлений перелом тім’яної кістки зліва та дали направлення на Черкаси", – розповіла мати Артема.

За словами жінки, директорка школи 20 лютого провела засідання незалежної комісії, де було доведено, що потерпілий розповів правду. Однокласник Артема підтвердив його слова. Вчителя трудового навчання пообіцяли звільнити.

Батьки кривдників просили в матері потерпілого забрати заяву. Проте жінка не збирається це робити і вимагає оплатити лікування сина.

"Просили забрати заяву з поліції, але не заїкнулись про допомогу. Я мати-одиначка, виховую ще півторарічну дитину. На лікування Артема позичала 6 тисяч гривень, для мене це величезна сума, попереду реабілітація. Хочу, щоб усе це оплачували батьки цих хлопців", – додала жінка.

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