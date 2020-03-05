У Панківському НВК (Чернівецька область) п'ятикласниця під час уроку фізкультури отримала компресійний перелом хребця. Батьки звинуватили в усьому вчительку, проте та своєї вини не визнає.

Як йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "Чернівецький промінь", дівчинка виконувала комплекс гімнастичних вправ. Перші спроби зробити стійку були вдалими, а потім учителька спробувала її виправити, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вона нахабно взяла мене за ноги, сильно підняла, я майже на голові стояла, і прогнула мене сильно коліном. У спині сильно хруснуло, заболіло, потемніло в очах і почало паморочитись у голові. Але вчительці не сказала, бо вона завжди каже, що я обманюю, що мені щось болить", – розповіла школярка.

На Буковині школярка травмувалася під час фізкультури: у всьому звинуватили вчительку Скріншот відео

Батькам про інцидент зізналась не одразу, а коли біль став нестерпним. Через 6 днів медики побачили на знімку тріщину у 5-му хребці спини. Тепер дівчинка прикута до ліжка, а мама написала заяву до поліції й в Панківському НВК розпочалось розслідування.

Проте вчителька фізкультури Наталія Алексюк пояснила, що дівчинка не скаржилась на біль. Педагогічний колектив також став на бік жінки з 30-річний стажем роботи. Відділ освіти Сторожинецької ОТГ ініціював створення комісії, яка працює у школі два дні.

"Ми це розцінюємо як наклеп. Не доведено, що це сталося в стінах школи", – додала директорка Панківського НВК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школі №4 міста Южноукраїнська (Миколаївська область) третьокласниці на уроці фізкультури зламали ніс баскетбольним м'ячем.

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