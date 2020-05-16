М’язи людини: як вони працюють та які є види

М'язи – це органи тіла людини, які допомагають їй рухатись. Деякі м’язи працюють, не думаючи, як наше серце, а інші контролюються нашими думками. Всі наші м’язи разом складають м’язову систему тіла.

Коли ми робимо фізичні вправи, ми працюємо зі своїми м'язами. Це дозволяє їм стати більшими та сильнішими. Якщо ви не робите вправи, м’язи можуть атрофуватися або зменшуватися і слабшати.

В організмі людини понад 650 м’язів. Вони знаходяться під нашою шкірою і покривають наші кістки. М’язи часто працюють разом, щоб допомогти нам рухатися. Нам не потрібно думати про переміщення кожного окремого м’яза. Наприклад, ми просто думаємо про біг, а наше тіло робить все інше. Детальніше про опору та рух читайте в підручнику з біології за 8 клас Н.Й. Міщук.

Як працюють м’язи

М'язи працюють за рахунок розширення і стиснення. Вони мають довгі тонкі клітини, згруповані в пучки. Коли м’язове волокно отримує сигнал від свого нерва, білки та хімічні речовини вивільняють енергію, щоб або скоротити м'яз, або розслабити його. Коли м'яз скорочується, це зближує його кінці та кістки, до яких він прикріпляється.

Багато наших м’язів є парами. Наприклад, біцепси та трицепси на руках. Коли біцепси стискають, трицепси розслабляються, це дозволяє нашій руці зігнутися. Коли ми хочемо випрямити руку назад, біцепс розслабиться, а трицепси скоротяться. М'язові пари дозволяють нам рухатися вперед-назад.

Які є види м'язів

Скелетні. Ці м’язи використовуємо для руху. Вони покривають наш скелет і рухають наші кістки. Іноді їх називають смугастими м’язами, оскільки вони виглядають смугасто. Ми керуємо ними безпосередньо сигналами з нашого мозку.

Гладкі. Це спеціальні м'язи, які не з'єднуються з кістками, але контролюють органи в нашому тілі. Ці м’язи працюють навіть, коли ми про них не думаємо.

Серцевий. Це особливий м’яз, який скорочує серце і перекачує кров через наше тіло.

Також м’язи поділяють за формою:

довгі (кінцівки);

широкі (на тулубі);

короткі (між ребрами);

колові або сфінктери (навколо отворів).

М'язи людини, будова

1 – двоголовий м'яз; 2 – трицепс; 3 – м'язи передпліччя; 4 – м'язи кисті; 5 – литковий м'яз; 6 – сідничний м'яз; 7 – м'язи потилиці; 8 – великий грудний м'яз; 9 – м'язи черевного преса; 10 – мімічні м'язи обличчя.

Що таке сухожилля

Сухожилля з'єднують м’язи з кістками. Вони допомагають створити зв'язок між м'якими клітинами м'язів, що стискаються, і клітинами твердих кісток. Сухожилля мають велику міцність.

Чи існує м’язова пам’ять

Коли ми практикуємо певні дії знову і знову, ми отримуємо м’язову пам’ять. Це дозволяє нам бути більш кваліфікованими у певних видах діяльності, таких як спорт та музика.

Коли ми практикуємось, наші м'язи налаштовуються на те, щоб стати більш точними у своїх рухах і робити саме те, що хоче наш мозок.

М’язи людини mozaWeb

Цікаві факти про м’язи:

Тремтіння викликається сотнями м'язів, що розширюються і стискаються, щоб виробляти тепло і робити нас теплішими.

На посмішку потрібно 17 м’язів, а 43 – щоб похмуритися.

Найдовший м’яз – кравецький. Він проходить від стегна до коліна. М’яз допомагає нам зігнути коліно і скрутити ногу.

Найсильніший м’яз знаходиться в нашій щелепі і використовується для жування.

Найменший м’яз знаходиться в нашому вусі і називається стремінцевий. Він прикріплений до найдрібнішої кістки в тілі – стремінця.

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