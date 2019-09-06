Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Мультфільми можуть нашкодити дитині: 10 ознак небезпечного анімаційного фільму

1.1т Читати матеріал російською

Деякі мультфільми приносять дітям більше шкоди, ніж користі, тому не всі мультики варто дозволять дітям переглядати.

За декількома ознаками можна визначити, чи анімаційний фільм матиме негативний вплив на психіку дитини, пише EtCetera.

Діти

Діти

Дзеркало тижня

Перша ознака – головні герої мультика поводяться агресивно, жорстоко, калічать, вбивають. Як наслідок, діти в своїх вчинках виявляють гнів, безжалісність та егоїзм.

Якщо погана поведінка персонажів за сюжетом залишається безкарною або навіть призводить до поліпшення їх життя, то діти привчаються до думки, що "бути неслухняним – це круто".

До розчарування, неадекватного сприйняття реальності дитиною може призвести те, що в сюжеті демонструються небезпечні дії та вчинки, які складно або небезпечно втілити у реальному житті.

Новини
Топ-5 розвиваючих мультфільмів, які варто подивитися з дітьми

Не рекомендуються до перегляду сюжети, де є сцени зневажливого поводження з людьми, тваринами, рослинами. Дітям не варто дивитися мультфільми із сюжетними лініями, які пропагують расову, національну, релігійну, класову та іншу винятковість.

Наступна ознака шкідливого мультфільму – під час перегляду пропагується легковажний спосіб життя, уникнення героями труднощів і досягнення цілей легким шляхом або навіть обманом.

Якщо в сюжеті висміюються цінності сімейних взаємин, є явна або прихована пропаганда вживання одурманюючих речовин і нездорового способу життя, фізична сила і насильство демонструються як основний інструмент вирішення проблем і боротьби добра зі злом – такі мультфільми не радять переглядати дітям.

Діти

Діти

Наш Брянск

Як повідомляв OBOZREVATEL, український мультфільм про Кубань викликав істерику в Росії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Батьки і діти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Батьки і діти
Теги
мультфільми діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані