Мультфільми можуть нашкодити дитині: 10 ознак небезпечного анімаційного фільму

Деякі мультфільми приносять дітям більше шкоди, ніж користі, тому не всі мультики варто дозволять дітям переглядати.

За декількома ознаками можна визначити, чи анімаційний фільм матиме негативний вплив на психіку дитини, пише EtCetera.

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Перша ознака – головні герої мультика поводяться агресивно, жорстоко, калічать, вбивають. Як наслідок, діти в своїх вчинках виявляють гнів, безжалісність та егоїзм.

Якщо погана поведінка персонажів за сюжетом залишається безкарною або навіть призводить до поліпшення їх життя, то діти привчаються до думки, що "бути неслухняним – це круто".

До розчарування, неадекватного сприйняття реальності дитиною може призвести те, що в сюжеті демонструються небезпечні дії та вчинки, які складно або небезпечно втілити у реальному житті.

Не рекомендуються до перегляду сюжети, де є сцени зневажливого поводження з людьми, тваринами, рослинами. Дітям не варто дивитися мультфільми із сюжетними лініями, які пропагують расову, національну, релігійну, класову та іншу винятковість.

Наступна ознака шкідливого мультфільму – під час перегляду пропагується легковажний спосіб життя, уникнення героями труднощів і досягнення цілей легким шляхом або навіть обманом.

Якщо в сюжеті висміюються цінності сімейних взаємин, є явна або прихована пропаганда вживання одурманюючих речовин і нездорового способу життя, фізична сила і насильство демонструються як основний інструмент вирішення проблем і боротьби добра зі злом – такі мультфільми не радять переглядати дітям.

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