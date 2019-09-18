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"Мрія, а не школа! Заздрю!" Пост українки про батьківські збори в Лондоні захопив мережу

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В одній зі шкіл Лондона (Великобританія) на батьківських зборах дорослі обговорюють очікування від нового навчального року, нову програму, а головне – вчителі не просять здавати гроші, адже школа усім забезпечує.

Киянка Горгона Бобровицька, мати четвертокласниці, на Facebook-сторінці поділилася своїм "шкільним" досвідом. За її словами, батьківські збори тривали рівно двадцять хвилин, і вона дуже рада, що її дитина потрапила саме в цю школу (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вражена величезним, просторим і світлим класом. В них є бібліотека з вігвамом і диванчиками, за нею – закуток, де діти в будь-який момент можуть заховатись і посидіти наодинці з собою", – написала Бобровицька.

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Також під час батьківських зборів обговорювали і головні завдання на навчальний рік. Для четвертого класу – це табличка множення і писання прописними літерами. Щойно дитина навчиться гарно писати олівцем, їй дають ліцензію на користування справжньою ручкою. Це вважається як привілей.

Грошей ні на що здавати не потрібно. Підручників немає, зошити і канцелярські прибори видає школа. В кожної дитини своя торбинка з ім‘ям, в якій є олівці, фломастери, клей, ножиці, циркуль, лінійка, транспортир.

"Усі сміялись, жартували. Було відчуття, що це моя команда. Дуже я рада, що випадково поруч виявилась така чудова школа", – додала українка.

Клас в одній зі шкіл Лондона

Клас в одній зі шкіл Лондона

Facebook Горгона Бобровицька

Клас в одній зі шкіл Лондона

Клас в одній зі шкіл Лондона

Facebook Горгона Бобровицька

Клас в одній зі шкіл Лондона

Клас в одній зі шкіл Лондона

Facebook Горгона Бобровицька

Користувачі соцмережі також вражені школою і зазначають, що деяких речей не вистачає українським навчальним закладам.

"Мрія, а не школа! Заздрю!" Пост українки про батьківські збори в Лондоні захопив мережу

Скріншот коментарів

"Мрія, а не школа! Заздрю!" Пост українки про батьківські збори в Лондоні захопив мережу

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка розповіла про дитсадки і школи Польщі.

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Англія Лондон
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70rus xxx
70rus xxx
Это какая то выгребная яма.Вся Украина в восторге,что в Англии деньги не трясут с родителей.Не система образования,не высококлассные учителя,а что гроши не требуют.
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руденко евгений
руденко евгений
мне тоже, кстати, нравится преподавание в Англии, благодаря такому преподаванию, моя дочь, приехав в пятом классе, за полгода стала первой ученицей, а сейчас нарасхват в Лондоне в солидных фирмах. Правда, проучившись полгода, она заканчивала образование в Украине, потому что при аглицком образовании можно стать идиотом. Ну, а насчёт остального, описано верно.
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