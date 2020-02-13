МОЗ зобов'язали розібратися із харчуванням дітей в дитсадках: що відомо

Окружний адміністративний суд міста Києва зобов'язав Міністерство охорони здоров'я розробити норми харчування в дитсадках для дітей з лактазною недостатністю.

З відповідним позовом до суду в травні 2019 року звернулася мати 4-річної дитини, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на портал судової влади України.

"Суд визнав протиправною бездіяльність МОЗ щодо невжиття заходів для розроблення норм харчування та норм заміни продуктів за енергоцінністю у дошкільних навчальних закладах для дітей з лактазною недостатністю", – йдеться в рішенні суду.

Слід зазначити, що лактазна недостатність – це вроджений або набутий стан, коли організм не може перетравлювати лактозу. Лактоза – це молочний цукор, натуральний компонент будь-яких молочних продуктів.

МОЗ зобов'язали розробити харчування в дитсадках для дітей з непереносимістю латкози

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша леді України Олена Зеленська повідомила, що шкільне меню доповнять молочними та кисломолочними продуктами. Для дітей з непереносимістю лактози будуть використовувати спеціальні харчові продукти: безлактозні молоко та кисломолочні продукти; напої на основі сої, рису, вівса, кукурудзи, гречки, горіхів або мигдалю.

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