"Моя перша пандемія": у мережі запустили флешмоб з дітьми і туалетним папером

По всьому світу батьки в Instagram запустили флешмоб з маленькими дітьми під назвою "Моя перша пандемія". Метою є відволікти людей від паніки через коронавірусний карантин.

Учасники викладають фото немовлят в оточенні рулонів туалетного паперу, антисептиків, гігієнічних серветок, коробок з рукавичками та іншими засобами для профілактики поширення коронавірусу, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на today.com (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Американка Крістіна Векер, мама трьох, виклала фото в мережу з 3-місячною дочкою Тайлер Джой. За її словами, її старша 7-річна дитина Ріллі добре усвідомлює ситуацію з коронавірусом і дещо стривожена. Тому, щоб відволікти доньку, Векер попросила допомоги у створенні фото для сестри.

Бріттані Рерік зі штату Західна Вірджинія (США) розповіла, що коли її родина самоізолювалася, їй ще більше сподобалося проводити час вдома зі своїми трьома дітьми. Вона створила "першу пандемію" для своєї 4-місячної дочки Лаури Джин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психологиня дала корисні поради, як пояснити дитині, що таке пандемія.

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