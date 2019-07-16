Мовну статтю закону "Про освіту" визнано конституційною

Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю Закону України "Про освіту".

Про це на Facebook-сторінці повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

"Мовна стаття ЗУ "Про освіту" визнана конституційною! Надійні джерела, яким можна довіряти", – написала головна освітянка країни.

Як пише theБабель, на думку депутатів, частина закону порушує права національних меншин на навчання рідною мовою. Пізніше це стало причиною суперечок між Україною та Угорщиною. Глава МЗС Угорщини Сиярто заявляв, що Україна повинна відкласти введення ЗУ "Про освіту" до 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запрацював закон про мову.

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