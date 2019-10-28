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"Московська технологія!" Забужко розкритикувала освіту в Україні

1.3т Читати матеріал російською

Письменниця Оксана Забужко заявила, що середня школа не забезпечує громадянину України хоча б приблизного уявлення про країну його проживання.

Про це розповіла публіцистка в інтерв'ю "Фактам". На її думку, система освіти повинна бути інакше зорієнтована.

"Віра в те, що всьому можна навчитися дуже швидко, це, до речі, ще одна московська технологія. Це звідти до нас прийшли всі ці нескінченні коучінги: заплатите – і ми за 15 лекцій навчимо вас успішному бізнесу, за 20 – як писати книги. А через тиждень після курсів в Трускавці отримаєте державних діячів", – зазначила Забужко.

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За її словами, культ освіти, який завжди був притаманний середньому класові й якому капіталізм відпочатку зобов'язаний усіма своїми успіхами – обнулений остаточно. Письменниця наголосила – люди повинні зрозуміти, що навчатися потрібно не для того, щоб заробляти, а щоб бути господарем свого життя і не дати собою маніпулювати.

Також Забужко розповіла, як виступала перед слухачами Малої академії наук.

"Зібралися мотивовані розумні діти з усієї України, яких відбирали за написаними есе. Враження досить складне. Але діти-то хороші, вони не винні, що їх так вчать і що в них у мізках каша", – додала письменниця.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Оксана Забужко
Місце
Україна
Теги
освіта школа
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руденко евгений
руденко евгений
хочется послать её в *опу, хотя редко использую такие выражения...она+фарион - этого достаточно, чтобы народ Украины не поддерживал нациков...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну да, конечно, это ведь исконно московская технология. Кто не знает старое доброе русское слово - коучинг? :)
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Коучинги - московская технология??? Забужко, ауууу!
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