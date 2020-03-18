У Міністерстві освіти повідомили, що за педагогами під час карантину зберігається середня зарплата. Також їх повинні перевести на роботу з гнучким графіком і в дистанційному режимі.

Відповідне роз’яснення підготувало МОН та розіслало в регіони. Так, у відомстві пояснили, що раніше вже видавали роз'яснення, проте часто виникали непорозуміння в школах, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Це подіяло, і в багатьох закладах освіти перестали примушувати педагогів виходити на роботу в порожні школи. Однак сигнал дійшов не до всіх, тому спільно з профспілками ми підготували ще одне роз’яснення", – зазначила заступниця в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

МОН вирішило, як вчителям оплатять роботу під час карантину

У листі також зазначено, що примусове відправлення вчителів у відпустки за власний рахунок на період карантину є неприпустимим. У випадку, якщо педагог виконує іншу професійну роботу, то оплата його праці здійснюється з розрахунку зарплати, встановленої при тарифікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні батьки поскаржилися на дистанційне навчання дітей на карантині.

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