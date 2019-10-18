МОН вирішило реформувати шкільну освіту "в борг": Новосад зробила заяву

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад розповіла, що Світовий банк дасть великий кредит для впровадження реформи шкільної освіти.

Як заявила очільниця МОН в ефірі Радіо НВ, у січні 2020 року відбудуться офіційні перемовини з банком.

"Нова українська школа має фінансову підтримку уряду. І завдяки децентралізації – з бюджетів українських громад. Якщо ми дивимося на бюджет 2020 року, ми закладаємо кошти на впровадження змін у шкільній системі – це 1,4 млрд гривень", –повідомила Новосад.

Вона також наголосила, що буде особисто працювати з урядом над системним фінансуванням впровадження НУШ у старшій ланці.

"Моя мета – закласти такі кошти у бюджетній декларації, яку ми будемо складати наступного року, щоб всі бачили, що те, що декларує міністерство і уряд, також має своє підтвердження у грошовому вимірі", – зазначила міністерка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад заявила, що російськомовні школи перейдуть на українську.

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