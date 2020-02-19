Міністерство освіти пообіцяло до квітня 2020 року розробити новусистему оплати праці педагогів дошкільних навчальних закладів.

Як розповіла аналітикиня CEDOS Ірина Когут, про це йшлося під час обговорень проєкту закону "Про повну загальну середню освіту". Ситуація із зарплатами вихователів ще гірша, ніж зі шкільними вчителями, пише ZN.UA.

Також МОН пропонувало знизити їм педагогічне навантаження з 30 до 25 годин і подовжити відпустку.

"Поки що новин про те, як іде робота над цією частиною реформи, немає, але можливо, за місяць-два стане зрозуміло, коли ж і на скільки підвищать зарплати педагогам-"дошкільникам", – повідомила експертка.

За її словами, вихователі отримують таку ж ставку, що й шкільні вчителі, проте значно менше надбавок і доплат. Слід зазначити, що для працівників дошкільних навчальних закладів діє чинна система оплати праці педагогів на основі Єдиної тарифної сітки.

МОН пообіцяло по-новому нараховувати зарплату педагогам

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні вчителі поскаржилися на невиплату обіцяних надбавок.

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