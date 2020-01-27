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МОН назвало найкращі виші України: скільки мільйонів вони отримають

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Найбільше фінансування в 2020 році отримали Київський політехнічний інститут ім. Сікорського (84,4 млн грн), Львівська політехніка (69 млн грн) та Львівський національний університет імені Франка (58,3 млн грн).

Відповідний розподіл коштів з держбюджету між вишами оприлюднило Міністерство освіти. Так, всього на університети у 2020 році МОН витратить 16,26 млрд грн, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Нагадаємо, з 2020 року виші фінансуються за формулою, де університети з кращими результатами діяльності отримують більше фінансування порівняно із бюджетом минулого року.

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Тому 94 заклади отримають 100-120% від бюджету 2019 року, а 54 – 95-99%. Наприклад, Національний університет біоресурсів та природокористування отримав 41,9 млн грн, Харківський політехнічний інститут – 40,3 млн грн, а Сумський державний університет – 33,6 млн грн.

"Нова система фінансування вищої освіти стимулює університети розвиватись та відповідати на запити ринку праці. Отримавши збільшене фінансування вже цього року, вони можуть вкласти ці гроші в підвищення якості. Наприклад, збільшити заробітну плату сильним викладачам", – зауважив заступник міністерки освіти Єгор Стадний.

Розподіл фінансування у 2020 році для вишів України

Розподіл фінансування у 2020 році для вишів України

mon.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повідомлялося, що Міносвіти тимчасово зупинить видачу ліцензій вишам.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Держбюджет-2020 Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
закон про освіту університет Міністерство освіти України
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