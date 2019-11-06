Молоді вчителі в Україні отримають надбавку понад 20 тисяч гривень: які умови

Молоді вчителі зі стажем до 10 років наприкінці 2019 року отримають виплату у розмірі 10 прожиткових мінімумів станом на 1 січня 2020 року – майже 21 тис грн.

Про це повідомили на урядовій пресконференції, присвяченій презентації Держбюджету на 2020 рік. Передбачається, що додаткову виплату отримають 73,9 тисяч освітян, пише пресслужба МОН.

Сьогодні молодий вчитель заробляє приблизно 5 410 грн у місяць, а досвідчений педагог зі стажем 30 років – 8 182 грн. Різниця у середньому складає 3 тисячі гривень.

Також міністерка освіти Ганна Новосад зазначила, що в освітній субвенції вперше враховано актуальний, а не торішній контингент дітей.

Молоді вчителі в Україні отримають надбавку понад 20 тисяч гривень kanos.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде через недостатнє економічне зростання.

Також Новосад повідомила, що всі українські вчителі отримуватимуть надбавкумза престижність у розмірі 30% посадового окладу.

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