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"З часом українських дітей не буде кому вчити": Гончарук приголомшив заявою

1.5т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що молодих вчителів будуть заохочувати йти працювати в школи, інакше з часом українських дітей не буде кому вчити.

Як повідомив очільник уряду під час представлення проєкту Держбюджету на 2020 рік, освіта наступного року буде фінансуватися краще, ніж минулих років, але не достатньо.

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"Є проблема, що в школи не хочуть йти працювати молоді люди. Залишається все більше вчителів похилого віку, які виходять на пенсію. З часом навчати вже буде нікому. Тому ми, як держава, звертаємо увагу на становище молодих вчителів. Вони зараз отримують менше надбавок", – наголосив Гончарук.

Зазначається, що в уряді упродовж наступних років планують розробити програму щодо покращення статусу молодих вчителів.

Молодь заохочуватимуть працювати в школі

Молодь заохочуватимуть працювати в школі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

  • Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

  • Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

  • Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

  • Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде.

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
зарплата школа
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я знаю решение проблемы, его нашли у нас в Латвии. Просто закрывают школы и все. Назвали этот процесс красиво - оптимизация. Учеников нет из-за массового отъезда латышей на заработки, учителей нет из-за маленькой зарплаты при большой нагрузке, короче, процветаем. Сами латыши шутят - шведов латыши пережили, немцев латыши пережили, русских латыши пережили, а вот латышей латыши не переживут. Боюсь, что и Украина украинцев не переживет
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Со временем не только детей не кому учить будет,но и самих детей не будет, из-за таких сволочей,к.е сейчас при власти....
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
BROTHER FOREST, сволочи - это те, кто обокрал страну, а народу как кость швырнул безвиз, мол, кормитесь сами и не здесь
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Mega Death
Mega Death
Для того чтоб выращивать рапс и подсолнух, мыть жёпы немецким пенсионерам, и крутить хвосты свиньям в Польше, для украинцев достаточно и трёх классов образования. Зачем им больше?)(
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