"З часом українських дітей не буде кому вчити": Гончарук приголомшив заявою

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що молодих вчителів будуть заохочувати йти працювати в школи, інакше з часом українських дітей не буде кому вчити.

Як повідомив очільник уряду під час представлення проєкту Держбюджету на 2020 рік, освіта наступного року буде фінансуватися краще, ніж минулих років, але не достатньо.

"Є проблема, що в школи не хочуть йти працювати молоді люди. Залишається все більше вчителів похилого віку, які виходять на пенсію. З часом навчати вже буде нікому. Тому ми, як держава, звертаємо увагу на становище молодих вчителів. Вони зараз отримують менше надбавок", – наголосив Гончарук.

Зазначається, що в уряді упродовж наступних років планують розробити програму щодо покращення статусу молодих вчителів.

Молодь заохочуватимуть працювати в школі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде.

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