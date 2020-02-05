"Модні, бомба!" Українських класиків перетворили на сучасних хіпстерів. Фото

Видатних історичних постатей в Україні перетворили на хіпстерів і показали, як вони б виглядали в сучасному світі.

Автором проєкту є Назар Дубів. Світлини опублікували у Facebook-спільноті "Український контент" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, осучаснили таких відомих українських класиків, як Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка, Михайла Грушевського, Володимира Великого, Степана Бандеру, Богдана Хмельницького та Григорія Сковороду.

Леся Українка Facebook Український контент

Михайло Грушевський Facebook Український контент

"Історичні особистості – в сучасному контексті! Досить вже уявляти їх в смушевих шапках. Вони ж бо були надсучасними у свій час..." – йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на перевтілення видатних історичних особистостей. Деякі наголошували, що це знущання над ними, а хтось захоплювався новими образами українських класиків.

Богдан Хмельницький Facebook Український контент

Володимир Великий Facebook Український контент

Іван Франко Facebook Український контент

Тарас Шевченко Facebook Український контент

Степан Бандера Facebook Український контент

Григорій Сковорода Facebook Український контент

"Мені подобається. Справді цікаво, як могли б відомі постаті виглядати зараз", "Шось не вразило. Все ж невідповідність духовного світу персонажів і піжонських прикидів вилазить", "Не варто паплюжити пам'ять митцiв", "Клас, оце так стиляги!!", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, хто і чому ховає Кобзаря за образом мужика.

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