Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Мишебратья!" Притула підірвав мережу "шкільним" постом про українців і росіян

15.5т Читати матеріал російською

Відомий український телеведучий Сергій Притула обурився через питання про російські казки в шкільному підручнику із зарубіжної літератури, за яким навчають його сина.

Як розповів артист на Facebook-сторінці, дітям пропонують знайти схожі образи Першобога-Сокола в українських і російських казках (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Телеведучий вважає неприпустимим такі запитання для українського школяра.

Новини
В Івано-Франківську кухарі виступили проти оновленого меню для школярів: виник скандал

"Подібні формулювання – це шматочок мозаїки під назвою "мишебратья"! Типу, немає біди, у нас стільки спільного, навіть міфологія. Хоч до нас ближчими є і білоруси, і поляки, і словаки", – наголосив Притула.

За дві години пост набрав понад 3 тисячі лайків і майже 400 коментарів. Користувачі соцмережі підтримали артиста і зазначили, що також знаходять схожі завдання у підручниках.

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Підручник із зарубіжної літератури

Підручник із зарубіжної літератури

Facebook Сергій Притула – офіційна сторінка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві батьків змусили виплачувати кредит школи.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Інциденти в школах
Особа
Сергій Притула
Місце
Україна
Тег
скандал в школе
Поділитися у Facebook
21
Коментарі
25
29
Смішно
30
Цікаво
23
Сумно
18
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ИНФОРМАЦИЯ С ОБОЗа О ПРИТУЛЕ НА УКРАИНЕ: "Молодежь нанимала хату. Девушки приносили угощения, рукоделие и свечи, парни – выпивку, музыку и солому. Через посыльного парень выяснял у понравившейся девушки, будет ли она с ним ночевать. Если девушка соглашалась, то отвечала гонцу "Мокро". В случае отказа — "Сухо". Когда на вечернице догорали свечи, пары располагались на соломе и начинали ПРИТУЛЫ – объятия, поцелуи, петтинг. ПРИТУЛЫ ни к чему не обязывали, и на утро пары могли распадаться. Если девушка одному дала ПРИТУЛЯТЬСЯ, то должна давать и другим. Поэтому постоянно формировались новые союзы. Отсутствие нижнего белья у девушек добавляло ПРИТУЛАМ пикантности. Парни выпрашивали у девушек возможность "намочить кончик" — совершить половой акт без дефлорации. Некоторые на вечерницах учились и "высмыкивать", извергая семя "в шмотку". Но из-за сексуальной неопытности молодежи, девушки на ПРИТУЛЕ могли лишаться невинности и беременеть". :-))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Окраинцы это вообще отдельный биологический вид, возникший, как они пишут в современных учебниках, 150 тысяч лет назад, т.е. за 100 тысяч лет до появления человека.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1
Маскова Илона
Маскова Илона
Лучше б так переживал о ребенке с мамою, которых его теща сбила... Что, уже "порешали" с полицией?
Показати коментар повністю
Відповісти
5
3