"Мишебратья!" Притула підірвав мережу "шкільним" постом про українців і росіян

Відомий український телеведучий Сергій Притула обурився через питання про російські казки в шкільному підручнику із зарубіжної літератури, за яким навчають його сина.
Як розповів артист на Facebook-сторінці, дітям пропонують знайти схожі образи Першобога-Сокола в українських і російських казках (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
Телеведучий вважає неприпустимим такі запитання для українського школяра.
"Подібні формулювання – це шматочок мозаїки під назвою "мишебратья"! Типу, немає біди, у нас стільки спільного, навіть міфологія. Хоч до нас ближчими є і білоруси, і поляки, і словаки", – наголосив Притула.
За дві години пост набрав понад 3 тисячі лайків і майже 400 коментарів. Користувачі соцмережі підтримали артиста і зазначили, що також знаходять схожі завдання у підручниках.
Коментарі користувачів мережі
Коментарі користувачів мережі
Коментарі користувачів мережі
Підручник із зарубіжної літератури
Facebook Сергій Притула – офіційна сторінка
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