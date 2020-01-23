Міносвіти зупинить видачу ліцензій вишам: стала відома причина

Міністерство освіти призупинило ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти через прийняття нового закону про вищу освіту.

Як йдеться у листі-роз'ясненні МОН, призупинення ліцензування триватиме до моменту затвердження нових правил, пише Освіта.ua.

Усі ліцензійні справи, отримані МОН до 15 січня 2020 року включно, будуть розглянуті відповідно до старих законодавства.

"Ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнями та спеціальностями, дійсні на день набрання чинності Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти", дають право на переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності за відповідними рівнями із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування", – йдеться в листі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в Україні анонсували масове закриття вишів.

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