Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Міносвіти зупинить видачу ліцензій вишам: стала відома причина

930
Читати матеріал російською

Міністерство освіти призупинило ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти через прийняття нового закону про вищу освіту.

Як йдеться у листі-роз'ясненні МОН, призупинення ліцензування триватиме до моменту затвердження нових правил, пише Освіта.ua.

Новини
Не дадуть грошей: Новосад запропонувала вишам об'єднатися

Усі ліцензійні справи, отримані МОН до 15 січня 2020 року включно, будуть розглянуті відповідно до старих законодавства.

"Ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнями та спеціальностями, дійсні на день набрання чинності Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти", дають право на переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності за відповідними рівнями із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування", – йдеться в листі.

Міносвіти зупинить видачу ліцензій вишам: стала відома причина

Міносвіти зупинить видачу ліцензій вишам: стала відома причина

Дзеркало тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в Україні анонсували масове закриття вишів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
університет Міністерство освіти України освіта
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
4
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лілія Лілія
Лілія Лілія
Ламать - не строить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0