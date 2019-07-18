Міносвіти запровадило ЗНО для випускників магістратури: що потрібно знати

В Україні випускники магістратури найбільш суспільно важливих спеціальностей складатимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

Як пише Освіта.ua, відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів. Іспит має стати незалежною перевіркою результатів навчання студента та його готовності працювати за фахом.

За словами міністра освіти та науки Лілії Гриневич, у кожному закладі свій підхід до оцінювання, тому потрібен єдиний інструмент, який перевірить якість освіти випускників на виході з університету. З деяких спеціальностей іспит може проводитися в формі ЗНО.

"ЄДКІ передбачений законом "Про вищу освіту". З наступного року ми почнемо цей іспит поступово впроваджувати. Підсумки ЄДКІ дозволять об’єктивно оцінити як результати навчання та професійну готовність випускників, так і результати освітньої діяльності університетів", – зазначила Гриневич.

Кабмін затвердив конкретний перелік спеціальностей, випускники яких здаватимуть ЄДКІ. Це "Ветеринарна медицина", "Охорона здоров’я", "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону", "Цивільна безпека", "Транспорт", "Право", "Кібербезпека", "Атомна енергетика", "Публічне управління та адміністрування" та "Міжнародне право".

ЗНО Kolobok.ua

"Ми запроваджуємо ЄДКІ на ті спеціальності, які пов’язані з високим рівнем соціальної відповідальності, безпекою, здоров’ям людей, міжнародними зобов’язаннями України. До іспиту допускатимуть студентів, які не мають академічної заборгованості", – наголосила Гриневич.

Якщо випускник не здасть з першого разу, то його мають відрахувати, але можуть поновити для однократного повторного складання. У разі невдалої другої спроби можна буде поновитись для повторного навчання – не менше двох семестрів перед складанням ЄДКІ.

Зазначається, що студенти наскрізної магістратури медичних і ветеринарних спеціальностей можуть один раз повторно скласти іспит без відрахування.

ЗНО-2019 Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, третина вступників не склали ЗНО в магістратуру.

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