Міносвіти задумало об'єднати три шкільні предмети: в мережі забили на сполох

Міністерство освіти запланувало об'єднати українську мову, українську та зарубіжну літератури в інтегрований предмет "Українська мова".

Відповідний проєкт "Державного стандарту базової середньої освіти" оприлюднений на сайті МОН. Як заявила українська літературознавиця Віра Агеєва, це може позбавити школярів національно-культурної ідентичності, пише ЛітАкцент.

"Тобто тепер Шекспір, Шевченко і Гомер – це все "українська мова"… Варто звернути увагу, що ці години можуть ще розподілятися на вивчення мов національних меншин, і тоді вийде, що й російських класиків, – а про них відповідна меншина точно не забуде! – вивчатимуть у курсі української мови. Пушкін на уроках української мови – це ж найкрутішим чорносотенцям і не снилося аж таке досягнення!", – обурилася Агеєва.

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Так, вивчення літератури планують звести до ілюстративного матеріалу для вивчення мови. На її думку, історія з модернізацією освіти потребує якнайшвидшої реакції держави. Бо йдеться про зазіхання на її цілісність і безпеку.

"Кілька років не вчити Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку – і їхні портрети зостануться лише такими собі милими зображеннями на наших чи не найлітературніших у світі грошах", – наголосила Агеєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL. у МОН повідомили, що школярам України влаштують перевірку дистанційного навчання.

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