Міносвіти втратило тисячі гектарів: стало відомо, хто в цьому винен

Міністерство освіти завдало збитків державі на 24 тисячі га землі, тому що недостатньо контролює підпорядковані відомству виші.

Нестачу виявив аудит Рахункової палати, який перевірив діяльність МОН та 35 освітніх закладів, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Слідство.Інфо.

Так, не дорахувалися майна майже у всіх цих вишах. Частина цих ділянок вже "втрачена", тому що на деяких землях звели приватні забудови.

"Міністерство освіти і науки як суб'єкт управління об'єктами державної власності не забезпечило належного виконання покладених на нього повноважень в частині обліку об'єктів державної власності, що перебувають у сфері його управління, та контролю за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів", – йдеться в результатах аудиту.

При цьому, за визначенням аудиторів, Міністерство освіти і науки не володіє інформацією щодо фактичного стану використання цих земель.

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