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Міносвіти витратило пів мільярда на підручники: які коштували найдорожче

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Міністерство освіти у 2019 році витратило на підручник "Інформатика (рівень стандарту)" для 10 (11) класу, який видадуть у "Генезі", 12,64 млн грн (оклад 369 тисяч штук).

Угоди про друк підручників на загальну суму 579,73 млн грн державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" оприлюднила у "Прозорро" , пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Наші Гроші.

"Половину суми виграли три найбільші підрядники: ТОВ Видавництво "Ранок" – 132,78 млн грн, ТОВ "Видавництво "Генеза" – 103,95 млн грн і ТОВ "Український освітянський видавничий центр "Оріон" – 59,42 млн грн", – йдеться в повідомленні.

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Також багато витратили на підручник "Фізика (рівень стандарту за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)" для 11 класу – 11,70 млн грн (оклад 287 тисяч). А 10,95 млн грн відведено для підручника "Українська література (рівень стандарту)" для 11 класу накладом у 271 тисячу.

Проте найдорожчим виявився підручник "Новогрецька мова (рівень стандарту)" для 11 класу від "Букрек", який коштував 698 грн за екземпляр, через мізерний наклад у 173 книжки. "Гагаузька мова (рівень стандарту)" для 11 класу від "Букреку" обійшлась у 655 грн, а "Історія України" у восьми частинах для сліпих учнів 9 класу рельєфно-крапковим шрифтом Брайля від ТОВ "Фірма "Антологія" – у 643 грн за книжку.

МОН витратило пів мільярда на підручники: які коштували найдорожче

МОН витратило пів мільярда на підручники: які коштували найдорожче

Конкурент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українському підручнику написали, що в році – 365 днів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
ProZorro Міністерство освіти України школа
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