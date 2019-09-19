Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Міносвіти України перевірить рівень розвитку третьокласників: що відомо

903 Читати матеріал російською

Міністерство освіти і науки вивчатиме, наскільки в учнів 3 класів сформовані компетентності та наскрізні уміння відповідно до нового Державного стандарту.

Як повідомили в МОН, дослідження проведуть в 150 школах України, результати якого мають показати рівень опанування дітьми передусім м’яких навичок, пише НУШ.

“Вибірка абсолютно репрезентативна – відібрано школи різного рівня, з різних територій. Експерти не тільки спостерігатимуть за роботою дітей на уроці, але й проведуть з ними фокус-групу, на якій діти працюватимуть над компетентнісним завданням. Це дасть можливість оцінити рівень навичок креативного мислення, роботи в команді, презентаційних умінь тощо”, – розповіла керівниця Центру підтримки освітніх реформ Олена Заплотинська.

Новини
Як навчити школярів фінансової грамотності: поради психологів

В дослідженні візьмуть участь учні пілотних класів НУШ і третьокласники, які навчаються за старим Державним стандартом. Зазначається, що не буде жодного порівняння конкретних учнів, класів чи шкіл. Порівнюватимуть лише загально пілотні класи зі звичайними.

Зокрема, дослідження приділятиме увагу думці батьків та їхній оцінці того, що відбувається у школі. Подібний моніторинг планують провести і наступного року, щоб можна було відстежити динаміку впровадження НУШ.

Школярі

Школярі

НУШ

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОН затвердило систему оцінювання другокласників НУШ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа Міністерство освіти України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
===Минобразования Украины проверит уровень развития третьеклассников:==== Для этого учеников поросят по-польски произнести слова вантуз, ерш, тряпка и слушаюсь хозяин и хозяин будет немедленно все исполнено...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0