Міносвіти України перевірить рівень розвитку третьокласників: що відомо

Міністерство освіти і науки вивчатиме, наскільки в учнів 3 класів сформовані компетентності та наскрізні уміння відповідно до нового Державного стандарту.

Як повідомили в МОН, дослідження проведуть в 150 школах України, результати якого мають показати рівень опанування дітьми передусім м’яких навичок, пише НУШ.

“Вибірка абсолютно репрезентативна – відібрано школи різного рівня, з різних територій. Експерти не тільки спостерігатимуть за роботою дітей на уроці, але й проведуть з ними фокус-групу, на якій діти працюватимуть над компетентнісним завданням. Це дасть можливість оцінити рівень навичок креативного мислення, роботи в команді, презентаційних умінь тощо”, – розповіла керівниця Центру підтримки освітніх реформ Олена Заплотинська.

В дослідженні візьмуть участь учні пілотних класів НУШ і третьокласники, які навчаються за старим Державним стандартом. Зазначається, що не буде жодного порівняння конкретних учнів, класів чи шкіл. Порівнюватимуть лише загально пілотні класи зі звичайними.

Зокрема, дослідження приділятиме увагу думці батьків та їхній оцінці того, що відбувається у школі. Подібний моніторинг планують провести і наступного року, щоб можна було відстежити динаміку впровадження НУШ.

Школярі НУШ

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОН затвердило систему оцінювання другокласників НУШ.

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