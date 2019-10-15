Міносвіти перевірить заклади профтехосвіти: Новосад розкрила деталі

Міністерство освіти і науки перевірить мережу закладів професійно-технічної освіти, щоб укрупнити деякі заклади.
Як повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад, в одній області може бути 4-5 ПТУ одного напрямку. За її словами, краще замість них зробити один хороший профільний центр професійної досконалості, в який МОН вкладе кошти і зможе готувати кращих спеціалістів, пише УНН.
"У нас більше 700 закладів професійно-технічної освіти, і ми хочемо зробити аудит цієї мережі й разом із регіонами подивитись, де напрямки підготовки просто співпадають", – зазначила міністерка.
Також до аудиту МОН залучатиме роботодавців, які повідомлятимуть, де вони бачать свою потребу в робітничих кадрах.
"Ми хотіли би підвищити все-таки попит на професійно-технічну освіту, стимулювати через різні інструменти вибір абітурієнтами професійно-технічної освіти", – наголосила очільниця МОН.
Заклади профтехосвіти
Кордон
Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад отримала першу зарплату в Міносвіти.
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